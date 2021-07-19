Сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и Самарской областям во время выезда обнаружили на Дегтярной площади в Саратове очаг повилики. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Это растение не имеет корней и листьев, обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань присоски и питается его соками. Цветки повилики мелкие, бывают белого, розового, зелёного цвета. Они сохраняют в почве всхожесть сроком до десяти лет и не теряют ее при прохождении через пищеварительный тракт животных.

В целях локализации и ликвидации выявленного очага на участке установлена карантинная зона, ее площадь составляет два гектара.