Состоялось закрытое заседание комиссии Саратовской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными избранниками.

Ранее в региональный парламент поступило письмо прокуратуры Саратовской области о результатах проверки исполнения депутатом Николаем Бондаренко законодательства о противодействии коррупции.

По итогам заседания в соответствии с Законом Саратовской области № 50-ЗСО назначена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Бондаренко за 2020 год, а также решено провести проверку соблюдения депутатом ограничений и запретов, установленных федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, иными законами области.)