Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил о предпринятых действиях в отношении порчи панно с символикой Олимпиады-80 в СССР. Об этом он рассказал в посте на своем профиле в Instagram.

В Саратове на улице Мира, 20А повреждено панно с символикой Олимпиады-80, проходившей в СССР, в процессе проведения работ по утеплению фасада дома.

Мэр города сообщил, что работы проходили с нарушением требований, так как собственники жилья не согласовывали данные работы.

Дом с советским панно находится в управлении ТСЖ «Олимпийский», которому и предъявили предостережение.

Напомним, несколько месяцев назад либерально настроенные активисты предложили декоммунизировать несколько топонимов советских времен. Инициатива поддержки у саратовцев не нашла.