Энгельсский мусоросортировочный комплекс посетили представители ГБУ «Экология» Амурской области. Делегация прибыла на концессионный объект, чтобы изучить опыт саратовских специалистов АО «Ситиматик» в эксплуатации отраслевых промышленных объектов и создании современной коммунальной инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами.

При посещении комплекса гостей особенно интересовали технические возможности и производственные мощности энгельсского объекта, технологические решения при эксплуатации объекта, а также особенности его проектирования.

В ходе экскурсии представители Саратовского филиала АО «Ситиматик» поделились практическим опытом, показали повседневную работу объекта, рассказали о системе контроля, технологиях отбора вторсырья, сортировки, измельчения и последующего захоронения ТКО на карте энгельсского межмуниципального полигона.

Опыт Саратовской области, которая входит в ТОП-10 лучших практик по обращению с ТКО, демонстрирует экономическую эффективность работы новой коммунальной инфраструктуры. Гости отметили высокую компетенцию и качество управленческих решений, пригласив саратовских специалистов компании в Амурскую область для помощи в выстраивании технологических процессов аналогичного мусоросортировочного комплекса.

Энгельсский мусоросортировочный комплекс был построен АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с региональным правительством и является флагманом отрасли по обращению ТКО в Саратовской области. В настоящее время на нем обеспечена 100% обработка поступающих отходов, из общего потока которых отбирается до 20 фракций вторсырья. За время его работы объект посетили делегации более чем из 40 регионов России и зарубежных стран.