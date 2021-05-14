14 мая делегация Саратовской области, в состав которой вошли студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, отправляется на финал XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Нижний Новгород.

Комментируя масштабы XXIX всероссийского фестиваля, заместитель директора ПИУ РАНХиГС Наталья Агапова уточнила, что в 2021 году Нижний Новгород отмечает 800-летний юбилей, а открытие фестиваля пройдёт на стадионе «Нижний Новгород», который был отстроен к Чемпионату мира по футболу и вмещает 45 тысяч зрителей. Студенческие команды более 70 регионов заявлены на Фестиваль.

— Студенты Поволжского института управления РАНХиГС участвуют сразу в четырёх направлениях Фестиваля. Но если представители таких направлений, как «Театральное», «Музыкальное», «Мода» уже покоряли сцену всероссийской Студенческой весны, то наши журналисты примут участие в ней впервые. Кроме того, в этом году введена номинация «Научный слэм», где студенты Института тоже будут пробовать свои силы. Наша главная задача – показать всю работу, проделанную за год. И мы уверены, что достойно представим регион, – отметила Наталья Агапова.

Проект «Российская студенческая весна» реализуется Российским Союзом Молодёжи в рамках платформы «Россия – страна возможностей» при организационной и информационной поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодёжи.