Бывшему следователю отдела полиции № 4 предъявлено обвинение по делу о фальсификации доказательств и привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 15 июня 2019 года у дома на Гвардейской улице в Саратове сотрудники отдела вневедомственной охраны по подозрению в хранении наркотических средств задержали 26-летнего саратовца. Александр Солдатов не хотел нести ответственность и выдал себя за сводного брата — Дмитрия Рубинштейна.

В итоге 24 июня 2019 года дело передали следователям. 23 июля гражданин явился в отдел полиции и снова назвал себя чужим именем. Один из полицейских был знаком с подозреваемым и сообщил следователю, что гражданин не тот, за кого себя выдает.

Но эта информация была оставлена без внимания, тот подготовил от имени своего коллеги, в чьем производстве ранее находилось уголовное дело новый допрос подозреваемого, устранив в нем возникшие противоречия, а первоначальный протокол уничтожил. А еще постановление и протокол выемки об изъятии у подозреваемого мобильного телефона и рапорт, о приобщении к материалам уголовного дела, предоставленных подозреваемым копии паспорта и военного билета сводного брата.

31 июля 2019 года дело направили в суд, а 22 августа Дмитрия Рубинштейна приговорили к трем года условного срока. Поскольку он ничего не знал о происходящем и не приходил в полицию, 10 февраля наказание отменили, а гражданина объявили в розыск.

19 марта его нашли, задержали и отправили в исправительную колонию №33, где гражданин пробыл до 25 августа 2020 года.

Следователь не признал свою вину, предварительное следствие в отношении него подходит к концу.

Действительный правонарушитель сейчас отбывает наказание.

В полиции региона уточнили, что в случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.