Вчера, 24 июня, Саратовский областной суд отправил дело замминистра экономического развития Ларисы Кузнецовой и ее мужа Олега Козлова на новое рассмотрение.

Напомним, сначала им было предъявлено обвинение в получении взятки и посредничестве в этом.

Следствие сообщало, что с сентября 2013 по февраль 2017 года Лариса Кузнецова работала в правительстве региона и получала деньги от предпринимателя — свыше 13,4 миллиона рублей. Деньги предназначались за покровительство его бизнеса. В это время Лариса Кузнецова была председателем комитета по информатизации, а потом занимала должность заместителя министра экономического развития. Ей якобы оказывал пособничество ее супруг.

2 апреля Октябрьский районный суд оправдал их, но гособвинение не согласилось с этим и подало апелляцию.

В итоге оправдательный приговор отменили и дело вернули в этот же суд.

— Под рассмотрением этого дела в суде лежит мина замедленного действия. Прокурор потребовал десять лет лишения свободы, по скромно умолчал, что по Кузнецовой срок предварительного расследования вышел за нормы. Оно длилось почти два года. При том, что по истечении срока в год дело передается в областной следственный комитет, но тот таких дел не принимал. Городской следственный комитет по надуманным предлогам выносил постановление по приостановлению по делу. И уходит от необходимости сообщать в СУ СКР РФ об этом. Мы не раз писали в прокуратуру ходатайства с указанием на грубые процессуальные нарушения, — рассказала корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова» Елена Сергун.

И добавила, что отмену приговора «мы не воспринимаем как подтверждение вины». По мнению адвоката, результат будет тот же, но в другой процессуальной стадии. Сравнивать это дело с другими нецелесообразно, поскольку апелляция сама не может установить процессуальные нарушения.

Напомним, что Лариса Кузнецова успела вернуться на работу в правительство региона, но после отправки дела на пересмотр написала заявление на увольнение. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.