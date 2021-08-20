Приговор, вынесенный саратовскому полицейскому Павлу Куцеву за получение взятки останется в силе. Об этом сообщает пресс-служба рассмотревшего приговор областного суда.

Сотруднику полиции были предъявлены обвинения в получении взятки. По материалам следствия, Павел обещал знакомому, имевшему проблемы с законом, прекратить проверки в его адрес. За эту услугу он попросил сумму в 300 тысяч рублей. Его задержали в момент передачи денег, оперативная съемка зафиксировала Павла уже в наручниках, и пачку денег, лежащую на земле. Павла признали виновным в попытке получения взятки. Ему дали восемь лет колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей.

Напомним, жена Павла Юлия Куцева рассказала другую версию произошедшего на своей странице в инстаграм. Она сообщила, что у ее мужа Павла, работавшего в полиции с 2006 года был сослуживец Павел Кузьмин, который уволился из Полиции, решив открыть юридическую фирму. Денег на новый бизнес у него не хватило, и он взял кредит. Вернуть деньги он решил нечестным путем. Кузьмин взял деньги у своего подельника Панфилова А.А, пообещав ему решить его проблемы с законом, но попался и подставил своего бывшего сослуживца Павла Куцева. Также Юлия опубликовала еще одно видео со скрытой камеры, на котором видно, что Куцев не получал деньги, и деньги в руки не брал. Ранее это видео она не могла опубликовать из-за тайны следствия. Последующие кадры оперативной съемки также не зафиксировали деньги в руках Куцева, пачка уже лежала на земле.

Тогда Павла Куцева не осудили, а признали жертвой мошеннической схемы. Дело вместо этого завели на Павла Кузьмина.

В ходе следствия возникла новая версия событий, согласно которой Павел Куцев все же получил взятку. Об этом вновь написала в своем инстаграме Юлия Куцева.

— Когда эта провокация не удалась, у следствия возникла новая история событий. Якобы 7 июля Павел и его подельник, которого Фрунзенский районный суд Саратова осудил за восемь эпизодов мошенничества, передавали деньги мужу за решение вопроса в отделе полиции №3, — отметила Юлия.

Саратовский областной суд рассмотрел новое дело 19 августа и признал Павла Куцева виновным. Назначенный приговор остался в силе.