Дело следователя, посадившего невиновного Дмитрия Рубинштейна передали в другой суд.

Бывший следователь Тахир Гюльахмедов Эльдениз-оглы, привлекший заведомо невиновного к уголовной ответственности должен был предстать перед судом Ленинского района. Но председатель Ленинского районного суда Лариса Бронникова ходатайствовала о перемещении дела в другой суд, объяснив это тем, что обстоятельства могут вызвать у сторон разбирательства сомнения в объективности решения.

Сторона защиты и прокурор выступили против изменения территориальной подсудности. Дело было перенесено в Кировский район Саратова.