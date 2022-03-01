В Саратове продолжаются работы по благоустройству сквера Петру Первому.

Pешением Арбитражного суда Саратовской области было удовлетворено исковое заявление администрации города о признании недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на пересечении улиц Московская и Лермонтова (вблизи Троицкого собора и сквера Петра I).

Объект был исключен из схемы размещения в связи с утверждением границы охранной зоны памятника «Ансамбль, Музейной площади XVII-XIX вв».

После вступления решения суда в законную силу в адрес собственника конструкции было направлено предписание о демонтаже, которое было исполнено.

Об этом 1 марта сообщил в своем Instagram мэр Саратова Михаил Исаев.