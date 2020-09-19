Сегодня, 19 сентября, Балашов празднует свое 240-летие. В этот раз обошлось без торжеств, ведь массовые мероприятия собирать нельзя из-за ограничений в целях защиты от коронавируса.

Как сообщила корреспондент интернет-издания «Новости Саратова», из динамиков прозвучало поздравление главы района Павла Петракова. Он сказал и о развитии города — построили набережную, обустроили театральный парк.

В 11:00 на площадке перед местным краеведческим музеем со своими работами вышли семь местных мастеров.

Любовь Лаптева представила изделия, выполненные в технике декупаж, деревянные панно с видами города.

— Неудачно стоим, людей нет. У меня пока что купили только одну тарелку с котиком, — призналась она.

Ее соседке, Лилии Аксеновой, не удалось продать и столько.

— Обычно на День города мы стояли на улице Володарского, было весело, даже работы друг у друга посмотреть не успевали. Есть что вспомнить, — сказала она.

Женщина начала собирать свои изделия, ведь в понедельник на работу и заболеть ей не хочется.

На улице около восьми градусов тепла и ветрено, даже в центре мало кого можно встретить.

В городе также пройдет трансляция музыкальных программ. Состоится мастер-класс по росписи кувшинов, спортивнй квест, спектакль, а также прогулки по старому Балашову.

— Поддерживайте город и делайте его лучше, — пожелал 13-летний Виктор Кастрикин.





