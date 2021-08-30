Фейерверк внезапно начался гораздо раньше запланированного, и многие не смогли его увидеть.

Устроители Дня города, который прошёл в Энгельсе 29 августа, анонсировали фейерверк в 22.00 по местному времени.

Однако планы организаторов, видимо, изменились, о чем людей не предупредили.

Световое шоу началось раньше почти на 40 минут. Об этом в соцсетях с негодованием и большим разочарованием сообщили покровчане.

Для многих из-за этого праздник оказался испорченным. Ведь главную кульминацию торжества люди так и не смогли посмотреть.

Вот только некоторые мнения тех, ради кого День города обычно и затевается. Конечно, если проходит он не для «галочки».

— Люди запланировали свой день, кто-то пообещал детям, что поедем на салют (дети, может, и не видели салют в своей жизни), а по приезду просто облом, ситуация неприятная, и детей обманули по итогу, — Аскар Набиев.

— Сколько народу именно с детьми приехали специально салют посмотреть и разворачивались обратно… Обидно было…

Я могу понять, что по программе что-то сорвалось, но можно было объявить об окончании концерта, а салют дать по расписанию? — Оля Малиенко.

— Вот вам праздник, и побыстрее бы его закончить: подумали организаторы и жахнули салют. Я знатно ох…л от этого, да и не только я. А ведь многие ехали к 22.00, чтобы успеть на салют. А, да и мало того, ведь всё торжество закончилось в 21.40. Спасибо мэру, спасибо организаторам, — Вадим Лотарев.

Разъяснений от администрации Энгельса по поводу срыва мероприятия пока не поступало.

Фото: Новости Саратова