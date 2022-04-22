На Приволжской железной дороге прошли мероприятия в рамках Дня инноваций
ОАО «РЖД». Они были приурочены ко Всемирному дню творчества и инновационной
деятельности.
С целью обмена передовым производственным железнодорожники посетили ряд саратовских предприятий и учебных заведений.
Сначала сотрудники Приволжской магистрали побывали на территории АО «НПП
«Контакт», где им рассказали о выпускаемой высоковольтной аппаратуре и устройствах,
изготовляемых без участия иностранных поставщиков. Наглядная демонстрация
процесса сборки некоторых элементов оборудования состоялась в одном из цехов
предприятия, а также на участке прогрессивной листообработки.
Затем представители инженерного блока ПривЖД посетили Пугачевскую
дистанцию сигнализации централизации и блокировки, где им продемонстрировали
передовое техническое оснащение предприятия и обновленные производственные
помещения.
Следующим пунктом программы стала экскурсия по Саратовскому заводу
резервуарных металлоконструкций, сотрудники которого провели гостей по цехам и
показали макеты выпускаемой продукции. Кроме того, железнодорожники побывали в
музее истории предприятия. По итогам встречи был достигнут ряд договоренностей о
дальнейшем сотрудничестве.
Завершился День инновации ОАО «РЖД» в «Точке кипения» на базе Саратовского
государственного технического университета им Ю.А. Гагарина. Здесь свои
инновационные разработки и проекты представили научные сотрудники и студенты
СГТУ, СГУ, а также представители ООО «НПП «Инжект».
– Проведение подобных мероприятий способствуют развитию корпоративной
инновационной культуры, позволяет систематизировать подход к рационализаторской
деятельности. Это отличная площадка для обмена опытом, приобретения новых
контактов и знакомств с интересными инновационными практиками других
предприятий, – подытожил начальник Приволжского центра инновационного развития
ПривЖД Никита Павлов.