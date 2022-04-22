На Приволжской железной дороге прошли мероприятия в рамках Дня инноваций

ОАО «РЖД». Они были приурочены ко Всемирному дню творчества и инновационной

деятельности.

С целью обмена передовым производственным железнодорожники посетили ряд саратовских предприятий и учебных заведений.

Сначала сотрудники Приволжской магистрали побывали на территории АО «НПП

«Контакт», где им рассказали о выпускаемой высоковольтной аппаратуре и устройствах,

изготовляемых без участия иностранных поставщиков. Наглядная демонстрация

процесса сборки некоторых элементов оборудования состоялась в одном из цехов

предприятия, а также на участке прогрессивной листообработки.

Затем представители инженерного блока ПривЖД посетили Пугачевскую

дистанцию сигнализации централизации и блокировки, где им продемонстрировали

передовое техническое оснащение предприятия и обновленные производственные

помещения.

Следующим пунктом программы стала экскурсия по Саратовскому заводу

резервуарных металлоконструкций, сотрудники которого провели гостей по цехам и

показали макеты выпускаемой продукции. Кроме того, железнодорожники побывали в

музее истории предприятия. По итогам встречи был достигнут ряд договоренностей о

дальнейшем сотрудничестве.

Завершился День инновации ОАО «РЖД» в «Точке кипения» на базе Саратовского

государственного технического университета им Ю.А. Гагарина. Здесь свои

инновационные разработки и проекты представили научные сотрудники и студенты

СГТУ, СГУ, а также представители ООО «НПП «Инжект».

– Проведение подобных мероприятий способствуют развитию корпоративной

инновационной культуры, позволяет систематизировать подход к рационализаторской

деятельности. Это отличная площадка для обмена опытом, приобретения новых

контактов и знакомств с интересными инновационными практиками других

предприятий, – подытожил начальник Приволжского центра инновационного развития

ПривЖД Никита Павлов.