Многодетные семьи Саратовской области отправили в заксобрание региона предложение об учреждении нового семейного праздника.

День многодетных хотят отмечать 21 декабря.

— Работа над нашим предложением по внесению празднования Дня многодетной семьи на территории Саратовской области продолжается, — сообщает на своей странице в Facebook директор СРОО «Комитет многодетных семей», многодетная мама Ирина Алешина.

Напомним, что предложение от общественников было направлено в Областную думу 7 октября.

После этого многодетных пригласила на встречу депутат и зампред председателя облдумы Ольга Болякина.

На встрече также присутствовали Уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Загородняя, члены Родительской Палаты и другие общественники.

— То, что такой праздник нужен, никто под сомнение не ставил, — уточняет Алешина. — Первоначально предполагаемую дату в рамках памяти саратовского новомученика Александра Медема 23 ноября, предложенено перенести на 21 декабря ко Дню его рождения.

В настоящее время законопроект направлен на экспертное заключение.