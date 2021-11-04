Многодетные семьи Саратовской области отправили в заксобрание региона предложение об учреждении нового семейного праздника.
День многодетных хотят отмечать 21 декабря.
— Работа над нашим предложением по внесению празднования Дня многодетной семьи на территории Саратовской области продолжается, — сообщает на своей странице в Facebook директор СРОО «Комитет многодетных семей», многодетная мама Ирина Алешина.
Напомним, что предложение от общественников было направлено в Областную думу 7 октября.
После этого многодетных пригласила на встречу депутат и зампред председателя облдумы Ольга Болякина.
На встрече также присутствовали Уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Загородняя, члены Родительской Палаты и другие общественники.
— То, что такой праздник нужен, никто под сомнение не ставил, — уточняет Алешина. — Первоначально предполагаемую дату в рамках памяти саратовского новомученика Александра Медема 23 ноября, предложенено перенести на 21 декабря ко Дню его рождения.
В настоящее время законопроект направлен на экспертное заключение.