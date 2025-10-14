День открытых дверей в ПИУ РАНХиГС

Erid: 2W5zFJyX2EU
25 октября 2025 года в Поволжском институте управления Президентской академии состоится одно из самых важных мероприятий для будущих абитуриентов — День открытых дверей.
Если вы еще не решили, кем хотите стать, приходите 25 октября в Поволжский институт управления — филиал РАНХиГС: двери будут открыты для абитуриентов и их родителей!
Участники мероприятия смогут получить подробную информацию:
– о направлениях подготовки и специальностях, реализуемых в Институте;
– о специфике учебного процесса и студенческой жизни;
– о внеучебной деятельности студентов;
– о стажировках и карьерных перспективах выпускников.
В этот день вы сможете узнать всё об обучении в нашем Институте, познакомиться с преподавателями и студентами, задать вопросы о поступлении и студенческой жизни.
Для того, чтобы принять участие в Дне открытых дверей, необходимо пройти регистрацию по ссылке: vk.cc/cQfPFL
Мы ждём вас 25 октября в 13:00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с ул. Аткарская) и надеемся, что в этот день вы найдёте для себя много интересного и полезного!
Приемная комиссия принимает Ваши сообщения и звонки:
по электронной почте: priem-piu@ranepa.ru
по номеру телефона: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64
в группе Абитуриенты ПИУ РАНХиГС | Саратов
РЕКЛАМА
ИНН 7729050901