День открытых дверей в ПИУ РАНХиГС

25 октября 2025 года в Поволжском институте управления Президентской академии состоится одно из самых важных мероприятий для будущих абитуриентов — День открытых дверей.

Если вы еще не решили, кем хотите стать, приходите 25 октября в Поволжский институт управления — филиал РАНХиГС: двери будут открыты для абитуриентов и их родителей!

Участники мероприятия смогут получить подробную информацию:

– о направлениях подготовки и специальностях, реализуемых в Институте;

– о специфике учебного процесса и студенческой жизни;

– о внеучебной деятельности студентов;

– о стажировках и карьерных перспективах выпускников.

В этот день вы сможете узнать всё об обучении в нашем Институте, познакомиться с преподавателями и студентами, задать вопросы о поступлении и студенческой жизни.

Для того, чтобы принять участие в Дне открытых дверей, необходимо пройти регистрацию по ссылке: vk.cc/cQfPFL

Мы ждём вас 25 октября в 13:00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с ул. Аткарская) и надеемся, что в этот день вы найдёте для себя много интересного и полезного!

Приемная комиссия принимает Ваши сообщения и звонки:

по электронной почте: priem-piu@ranepa.ru

по номеру телефона: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64

в группе Абитуриенты ПИУ РАНХиГС | Саратов

