Жители регионов России и других государств будут исполнять легендарную песню на своих родных языках, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Старт акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко. С призывом присоединиться к ней в своих аккаунтах в социальных сетях также выступили другие известные артисты — в их числе Надежда Бабкина,Михаил Галустян, Евгений Петросян, Александр Коган и другие.

Участником акции может стать любой желающий, для этого нужно исполнить песню «День Победы» на своем родном языке. На сайте pobeda-2020.ru для этого работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира, всего – более 100 языков. Панель будет доступна в полноценном режиме с 8 мая.

Любой пользователь может также записать видеоролик с собственным исполнением песни и представить его на конкурс. Лучшие видео будут показаны по центральным ТВ-каналам.

В акции примут участие жители постсоветского пространства и иностранных государств, главы национальных субъектов РФ, экипаж МКС, российские военнослужащие в Сирии, известные политические и общественные деятели.

Проект «День Победы на разных языках» реализуется силами оргкомитета партии «Единая Россия» «Наша Победа». Партнерами акции выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».