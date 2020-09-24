Сегодня, 24 сентября, состоялся День Приволжской железной дороги в Саратовской областной думе. В связи с действующим ограничением на проведение массовых мероприятий встреча руководства ПривЖД с представителями законодательного собрания была организована в онлайн-формате.

Участники мероприятия обсудили роль железнодорожного транспорта в социально-экономическом развитии Саратовской области, а также оценили результаты работы ПривЖД за восемь месяцев 2020 года.

В указанный период на станциях Саратовского региона ПривЖД было погружено 9,1 миллиона тонн. Это на 4,4 процента больше, чем предусматривало плановое задание. Наибольший прирост к уровню прошлого года отмечается при отгрузке зерновых культур. С начала нового сельскохозяйственного года с июля по август погружено 465,5 тысячи тонн, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Положительной динамике способствуют адресная работа с клиентами, льготные тарифы на перевозку широкого спектра грузов, а также развитие сети зерновых мини-элеваторов на территории Саратовской области.

– Саратовская область является одним из лидеров среди субъектов РФ по отправке зерна железнодорожным транспортом. Этому способствует реализация совместных бизнес-проектов по строительству зерновых мини-элеваторов на территории Саратовской области. Три объекта уже действуют, ещё семь – находятся в стадии строительства, что является очень большим заделом на перспективу, – подчеркнул начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

Затем были затронуты темы развития Привокзальной площади и набережной Саратова, а также популяризации внутреннего и межрегионального туризма. В частности, говорили о возобновлении однодневных туров из Саратова в направлении Волгограда и Хвалынска. Наряду с реализованными проектами на ПривЖД прорабатываются туристические маршруты до Пензы, озера Эльтон в Астраханской области, а также села Золотое и утёса Степана Разина в Саратовской области. Для организации регулярных поездок данные маршруты необходимо включить в заказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

В ходе мероприятия начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев рассказал об инвестиционных проектах компании, реализуемых в Саратовской области. Среди них – реконструкция железнодорожного вокзала Саратов-1, строительство западного обхода Саратовского узла, реконструкция моста через реку Волга на участке Саратов – Урбах и ряд других проектов. Всего до 2025 года ОАО «РЖД» планирует направить на реализацию инвестиционных проектов в Саратовской области 59,8 миллиарда рублей.

В целях повышения уровня комфорта пассажиров в текущем году на Приволжскую железную дорогу поступили 68 новых плацкартных, купейных и штабных вагонов. Половину из них включили в составы поездов, курсирующих по маршруту Балаково – Москва.

Ряд проектов направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду. В частности, до конца текущего года планируется модернизировать очистные сооружения в локомотивном депо Саратов-Пассажирское и приступить к строительству новых очистных сооружений в посёлке Сенной.