Сегодня, 7 сентября, около 2 ночи, в Саратове на улице Новоузенская произошел пожар, сообщает следственное управление СКР.

Жильцы девятиэтажки заметили возгорание квартиры на седьмом этаже и вызвали соответствующие службы. Когда на место прибыли пожарные и локализовали возгорание, в горевшей квартире они обнаружили тело хозяйки квартиры.

Позже было установлено, что накануне пожара погибшей женщине исполнилось 87 лет. В другой комнате спасатели увидели ее 59-летнего сына, на теле которого имелись ожоги. Пострадавшего экстренно госпитализировали, сейчас врачи борются за его жизнь.

Прибывшие на место происшествия следователи осмотрели погоревшую квартиру. Предположительно, пожар начался на балконе.

Судебно-медицинский эксперт заключил, что следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено, как и ожогов. Получается, она могла отравиться продуктами горения.

Сейчас следователи пытаются восстановить все произошедшие события.