Сегодня, 23 февраля, в Саратовской области может пойти снег. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Утром будет прохладно — минус два градуса тепла. Но к полудню воздух прогреется до трех градусов тепла. Днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. На дорогах обещается гололедица. Ветер — южный от пяти до 10 метров в секунду.

К ночи направление ветра изменится на юго-восточный и похолодает до минус трех градусов. Также возможны небольшие осадки — снег и морось.

В Саратове днем — до трех градусов тепла. Днем возможен небольшой дождь. Ближе к вечеру возможно усиление ветра до семи метров в секунду.