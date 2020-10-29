Председатель ГД Вячеслав Володин посетил школу №5 в Заводском районе Саратова, к которой планируют возвести пристройку. Об этом сообщили в паблике его сторонников в соцсети “ВКонтакте”.

К нему обращались учителя и родители учеников с просьбой о ремонте здания и расширении площадей учреждения. Оно рассчитано на 800 человек, а знания получают в ней 1,35 тысячи ребят.

После появления пристройки будут учиться в одну смену, можно будет организовать кружки и секции.

Напомним, в прошлом году Вячеслав Володин осмотрел территорию школы и взял на себя поиск средств на разработку проектно-сметной документации. Она готова, после возведения здесь будут учиться 1,7 тысячи человек.

Федеральный политик рассказал, что в ноябре проект реконструкции планируется внести в федеральный бюджет на следующий год.

