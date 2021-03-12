Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о поступлении в школы и детсады Саратова, Энгельса, Балакова, Вольска, Аткарска и Петровска.

Напомним, ранее он сообщал, что выполнил свою часть договоренности — нашел половину от необходимой суммы. Деньги поступили в областной бюджет.

Вторую половину обещали найти региональные и местные власти.

Напомним, во время встреч с представителями школ и детсадов городов было принято решение о выделении на нужды в школы и детсады из расчета две тысячи рублей на ребенка в год.

Федеральный политик сказал, что необходимо решить этот вопрос и затем провести встречу с родительскими комитетами и поинтересоваться, прекратились поборы или нет. Встретиться с директорами школ и заведующими детсадов и выяснить, хватает ли выделенных средств.

Родителей он призвал сообщать о поборах.