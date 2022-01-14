Правительство РФ и Государственная Дума все решения по борьбе с коронавирусом принимают с учетом особенностей развития пандемии, сказал главный врач Красноармейской районной больницы, депутат областной Думы Денис Баланов (фракция «Единая Россия»). Таким образом он отреагировал на появившуюся в телеграм-канале сторонников Председателя Госдумы Вячеслава Володина информацию о том, что законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения.

— Вокруг нового штамма коронавируса «омикрон» складывается неопределенная ситуация. Не исключено, что он окажется гораздо опаснее штамма «дельта». Потребуются и новые меры борьбы с ним. Законопроект о QR-кодах в общественных местах готовился в условиях преобладания штамма «дельта», поэтому решение Правительства и Государственной Думы отложить рассмотрение документа выглядит логичным. Спешка здесь ни к чему, на мой взгляд, логичнее пока сконцентрироваться на помощи людям, чем успешно вот уже два года занимается волонтёрский центр «Единой России». При необходимости к законопроекту о QR-кодах в общественных местах всегда можно вернуться, доработав его с учётом эпидемиологической ситуации.

Как врач добавлю, что при любом развитии ситуации следует соблюдать существующие ограничения, по возможности пройти вакцинацию. Эти меры уже доказали эффективность, – подчеркнул Денис Баланов.