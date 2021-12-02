Главный врач Красноармейской районной больницы, депутат Саратовской областной Думы Денис Баланов (фракция «Единая Россия») поддержал федеральный законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По его словам, новые правила позволят обезопасить каждого человека.

— Ковид – беда, с которой, так или иначе, уже столкнулся каждый. Кто-то переболел сам, кто-то искал лекарства для родственников, у кого-то в больнице оказывались друзья, знакомые или коллеги. Во время пандемии и руководство страны и Правительство области вводило и продолжает вводить новые правила, которые должны обезопасить каждого человека.

Пока действительно надежным способом избежать если не болезни, то хотя бы её тяжелой формы считается только вакцинация или иммунитет, который формируется после того, как человек перенес заболевание.

Введение QR-кодов – это не попытка сегрегировать население или узнать чью-то медицинскую тайну. Авторы законопроекта стремятся сохранить здоровье людей. У тех, кто не защищен от вируса, с введением этих мер будет меньше шансов «подхватить» его. Мы должны думать не только о себе, но и о тех, кто нас окружает, — подчеркнул он.