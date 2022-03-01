Bыступил в дневном эфире «Вести 24».

В связи с огромным количеством фейка в интернете, обращаюсь ко всем ветвям исполнительной власти, общественным и политическим организациям и, в первую очередь, к педагогическому сообществу.

Обращаюсь с инициативой к Министерствам Просвещения и Минобрнауки.

Считаю необходимым начать проводить оффлайн-встречи с населением и, обязательно, с молодежью, а именно с учащимися школ и студентами. Разъяснять позицию государства, предпосылки, причины и цели специальной операции ВС РФ.

Также, поддерживаю позицию советника президента Валерия Фадеева о том, что на период специальной операции мы должны заблокировать на территории России социальные сети компании Мeta, такие как Facebook, Twitter, Instagram, как источники дезинформации, которые мы не в состоянии контролировать.

Даю себе отчёт, что эта мера не демократическая, но вынужденная. На войне как на войне.

Также, необходимо усилить контроль над фейками и дезинформацией в отечественных социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.