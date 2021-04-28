Главой Воскресенского района стал Денис Павлов. Такое решение депутаты муниципального собрания приняли единогласно.

В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур вошли не только они, а еще назначенные губернатором Саратовской области члены комиссии от органов исполнительной власти области: министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, заместитель министра по делам территориальных образований Саит Девличаров, председатель Саратовской областной Думы Александр Романов, депутат Саратовской областной Думы Вадим Рогожин.

Сергей Зюзин поздравил Дениса Павлова с избранием на должность и пожелал конструктивного взаимодействия с местными жителями по приоритетным для развития района вопросам и реализации поставленных задач.