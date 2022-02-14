К расписанию авиарейсов из Саратова.

— Отменены утренние рейсы а/к «Россия» в Шереметьево по понедельникам и средам до конца февраля. Теперь в эти дни ещё сложнее стало купить билеты впритык к полёту.

— 24 марта состоятся последние международные рейсы в Ереван и Худжанд.

Снова появилось летнее расписание. Изменения минимальны по сравнению с тем, что было в предварительной версии. Но всё же небольшой обзор изменений:

— С 21 апреля заявлены чартеры в Анталью. Летать будут Azur air (B737 1,5 р/н) и Royal Flight (B757 4 р/н).

— «Ижавиа» будет раз в неделю летать на B737 в Анапу.

— В Симферополь будут летать RedWings и NordWind по два полуночных рейса в неделю.

— В Сочи с 1 июня к рейсам «Победы» и RedWings добавится рейс Smartavia 2 р/н. Кажется это будет третья попытка этой авиакомпании зайти на это направление.

— ЮТейр снова заявил регулярный рейс в Сургут 2 р/н, но сдаётся мне, что снова его заменят на чартеры по индивидуальному расписанию.

— В Санкт-Петербург к ежедневным рейсам «Победа» добавит ещё 3 дополнительных рейса в неделю, а вот RedWings с направления видимо уйдёт.

— Рейсы в Краснодар не вернулись.