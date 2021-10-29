Вплотную между особняком Э.Э. Бореля и ЖК «Калипсо» собрались строить ещё один жилой дом.

Ранее это уже обсуждалось.

Застройщик обязан был подумать над мeроприятиями по сохранению объекта культурного наследия, который расположен непосредственно вблизи со стройплощадкой.

Мероприятия по сохранению выставили на общественные

обсуждения и на них накидали аж 5

замечаний.

Если почитать, то в доме Бореля

(ранее значился как «Дом немецкой

общины») оказывается есть подвал. Но проект сделан по планам БТИ 1949 года (!) из-за чего жители дома опасаются разрушения дома-памятника из-за строительства многоэтажки рядом.

Я читал отзыв на общественные

обсуждения как детектив.

В конце, правда, всё заканчивается хорошо — проект отправляется на переделку, так что ждём второй серии.

На фото — дом Э.Э. Бореля и проект

новостройки во дворе.