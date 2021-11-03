Продолжается экспертиза проекта реставрационных работ на доме Яхимовича.

На этот раз акт ГИКЭ выставлен на общественное обсуждение. Среди планируемого списка работ на объекте:

— Фасады здания будут отреставрированы, утраченные фасадные элементы и лепной декор, являющиеся отличительными признаками стиля постройки и создающие её характер, будут воссозданы и докомпонованы. Вновь изготавливаемые элементы будут воссозданы на основе подлинных с использованием их в качестве шаблонов и моделей.

— Окна деревянные из массива лиственницы. Цвет RAL 9016 белый.

— Деревянные двери из массива дуба и лиственницы, стальные двери утепленные аналогичные продукции фирмы изготовителя «ТОREX». Цвет -RAL 8004 медно–коричневый и светло серый.

— Воссоздание наружных стен фасадов литер Б по оси 4 и 5.

— Перепланировка помещений в пределах несущих конструкций для размещения помещений музыкальной школы.

— В классах для музыкальных занятий, установить защиту окон от солнечных лучей.

— Помещение концертного зала оборудуется современной звуковой техникой и освещением.

— Применение нового современного технологического оборудования для оснащения учебных классов.

— Устройство звукоизоляционных подвесных потолков в музыкальных классах.

— Реставрация элементов декора потолков в рекреационных помещениях по результатам обследования и историко-архивных и архитектурных исследований.

Это лишь немного из большого списка работ.

Фото: архив Новости Саратова