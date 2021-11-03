Продолжается экспертиза проекта реставрационных работ на доме Яхимовича.
На этот раз акт ГИКЭ выставлен на общественное обсуждение. Среди планируемого списка работ на объекте:
— Фасады здания будут отреставрированы, утраченные фасадные элементы и лепной декор, являющиеся отличительными признаками стиля постройки и создающие её характер, будут воссозданы и докомпонованы. Вновь изготавливаемые элементы будут воссозданы на основе подлинных с использованием их в качестве шаблонов и моделей.
— Окна деревянные из массива лиственницы. Цвет RAL 9016 белый.
— Деревянные двери из массива дуба и лиственницы, стальные двери утепленные аналогичные продукции фирмы изготовителя «ТОREX». Цвет -RAL 8004 медно–коричневый и светло серый.
— Воссоздание наружных стен фасадов литер Б по оси 4 и 5.
— Перепланировка помещений в пределах несущих конструкций для размещения помещений музыкальной школы.
— В классах для музыкальных занятий, установить защиту окон от солнечных лучей.
— Помещение концертного зала оборудуется современной звуковой техникой и освещением.
— Применение нового современного технологического оборудования для оснащения учебных классов.
— Устройство звукоизоляционных подвесных потолков в музыкальных классах.
— Реставрация элементов декора потолков в рекреационных помещениях по результатам обследования и историко-архивных и архитектурных исследований.
Это лишь немного из большого списка работ.
Фото: архив Новости Саратова