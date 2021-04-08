Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») посетил с рабочим визитом Калининск. Парламентарий встретился с коллективом школы № 1.

— Разговор с учителями был честный и открытый. Обсудили острые вопросы и актуальные проблемы. Радует, что в районных школах образовательный процесс идет в ногу со временем, ученикам доступны современные технологии, — отметил народный избранник.

Одной из главных тем встречи стала инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина об увеличении финансирования школ и детских садов региона. На содержание образовательных учреждений будут выделены дополнительные деньги. Планируется, что эта мера поможет искоренить поборы с родителей. Учителя поддержали такое решение.

Участники также обсудили вопрос капитального ремонта школ и детских садов.

— Такая программа должна быть запущена на региональном уровне – вопрос назрел и требует решения, — прокомментировал Воробьев.