Сегодня, 3 сентября, в России празднуют 75-летие со дня окончания Второй Мировой войны. В честь юбилея в регионах страны проводится «Диктант Победы».

В акции принял участие депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев. Он написал диктант в школе № 32 Энгельса.

— Нельзя забывать этот урок истории, чтобы подобное когда-либо повторилось. Считаю своим долгом участие в такой акции и призываю к этому каждого. Все желающие могут проверить свои знания на сайте диктантпобеды.рф, — сказал парламентарий.