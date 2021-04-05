Сегодня депутат Саратовской областной думы, исполняющий полномочия секретаря заводского отделения партии «Единая Россия» Андрей Воробьев встретился с жильцами дома № 32 по 2-му Азовскому проезду. Горожане пожаловались на разбитую дорогу у дома, которая весной превратилась в грязное месиво.

Как выяснилось, саратовцы только в начале года переехали в новые квартиры – они попали в программу расселения ветхого и аварийного жилья. Местным жителям приходится пробираться по грязи, чтобы добраться до общественного транспорта, школ и детских садов.

— Дорогу размесили большегрузами – это зона ответственности застройщика, который возводит здесь дома. Договорились с представителем компании, что уже сегодня самый сложный участок будет засыпан щебнем – чтобы люди могли хотя бы пройти посуху. Буду держать вопрос на контроле, — пообещал Воробьев.