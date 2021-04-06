Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») встретился с жителями Заводского района, которые проживают рядом с парком у горбольницы № 10 Саратова. Ранее горожане жаловались на неприятный запах и дым, которые исходят от установки по сжиганию медицинских отходов – она расположена на территории медучреждения.

Парламентарий обсудил вопрос с заводчанами. После прошла встреча с министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным. Как выяснилось, все санитарные и экологические нормы соблюдаются. Но было принято решение установить дополнительные фильтры.

— Параллельно специалисты будут проводить мониторинг окружающей среды. После будет решаться, как будет дальше работать установка, — пояснил Воробьев и поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию.