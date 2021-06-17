Сегодня депутат, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев встретился с председателем правительства Саратовской области Романом Бусаргиным, сообщает сайт «СаратовИнформ».

Депутат возглавляет рабочую группу по передаче на баланс области самых загруженных транзитных улиц районного значения. Он только что закончил объезд 12 районов — Аркадакского, Аткарского, Балашовского, Екатериновского, Калининского, Красноармейского, Лысогорского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Турковского и Саратовского.

На каждой встрече Воробьев обсуждал с жителями и экспертами наиболее нагруженные улицы, выверяя приоритеты дорожной карты с учетом актуального трафика. Обо всем этом депутат рассказал вице-губернатору Роману Бусаргину.

Так, в Аткарске в аварийном состоянии — из-за большого транзита грузового транспорта — не первый год находится улица Революционная. В том же Аткарске капитального ремонта требуют закрытые мостовые переходы через железнодорожные пути.

В Балашове на баланс области мог бы перейти — после проверки соответствия критериям — транзитный маршрут, который соединяет дороги Пенза-Балашов-Михайловка и Балашов-Романовка.

В Лысых Горах срочного ремонта требует аварийная улица Молодежная — она является одним из въездов в поселок с автодороги Саратов-Балашов и находится на балансе области.

— В этом направлении решение принято. Ситуация такова, что те автомобильные дороги, которые находятся в муниципальной собственности и начинаются с региональной, и заканчиваются региональной дорогой, так называемые проезды, будут приниматься в областную собственность. Примеры у нас такие есть, работа эта начата — на сегодняшний момент это основная задача министерства дорог и транспорта совместно с главами районов.

Вам спасибо за эту помощь, за составление реестра соответствующих дорог — для того, чтобы мы могли провести анализ и в кратчайшее время передать эти дороги на областной уровень. Задача стоит — нам нужно в течение июля этот реестр сформировать, и принимать муниципальные дороги в областную собственность. Чтобы максимально разгрузить муниципальные дорожные фонды в отношении содержания этих дорог. К тому же, это позволит нам убрать прерываемость дорог — и комплексно обслуживать автомобильные дороги, включая и населенные пункты, — ответил Роман Бусаргин и подчеркнул, что передача региональных дорог области и федерации стала возможна благодаря инициативам председателя госдумы Вячеслава Володина.

Отдельно остановился Воробьев на необходимости взаимодействия с ОАО «РЖД». В Ртищеве закрытый переезд через пути стал острой проблемой для местных жителей. А в Екатериновке необходимо обустроить безопасный переход через пути и решить вопрос с расцепкой составов для безопасного перехода жителей.

Андрей Воробьев подчеркнул, что надеется на конструктивное взаимодействие с правительством Саратовской области и поблагодарил Романа Бусаргина за оперативное включение.