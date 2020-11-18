Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») в очередной раз оказал спонсорскую помощь Балашовской районной больнице. Парламентарий передал медучреждению несколько тысяч масок и перчаток, а также средство для дезинфекции.

Главврач Андрей Гадяцкий поблагодарил народного избранника за поддержку и рассказал, как обстоит ситуация в учреждении.

—Обстановка сложная, напряженная, боевая, но рабочая. Коллектив у нас не падает духом, — заверил медик.

По его словам, маски и перчатки распределят между больницей и поликлиниками. В первую очередь, средства защиты передадут врачам, которые борются с COVID-19. Гадяцкий также отметил, что в борьбе с пандемией участвуют студенты-медики: они, в частности, обзванивают аптеки и распространяют информацию о наличии важных лекарств.

