Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») посетил Энгельсскую городскую больницу № 2. В рамках волонтерского проекта, созданном по инициативе секретаря регионального отделения партии Николая Панкова, парламентарий передал медикам чайные наборы.

—В эту больницу привозят больных коронавирусом, которые находятся в самом тяжелом состоянии. Врачи ежедневно борются за жизни людей, подвергая опасности себя. Спасибо за ваш труд и профессионализм! — поблагодарил Воробьев.

Парламентарий также передал Благодарственное письмо председателя Саратовской областной думы врачу-пульмонологу Энгельсской городской больницы № 2 Федору Мордвинцеву. Также депутат вручил ему памятный подарок.

