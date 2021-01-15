Депутат Саратовской областной думы, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в Заводском районе Андрей Воробьев в рамках волонтерского проекта посетил очередное медучреждение. Парламентарий передал медикам продуктовые и чайные наборы, чтобы те могли отдохнуть и подкрепиться после трудовых смен и во время перерывов.

Народный избранник побывал на станции «скорой помощи». «Те, кто в самое сложное время остаются на посту, заботятся о жизни и здоровье людей, должны чувствовать поддержку и заботу», — прокомментировал Воробьев. Он также призвал жителей области носить маски и перчатки в общественных местах, чтобы снизить нагрузку на врачей.

