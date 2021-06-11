Сегодня победитель праймериз «Единой России», депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев поздравил сотрудниц Аткарской швейной фабрики с профессиональным праздником. День работников текстильной и легкой промышленности в этом году будут отмечать 13 июня.

— Скоро ваш профессиональный праздник, я вас от души поздравляю! Возможно, вы не раз слышали про вклад ткачих в экономику, про легкую промышленность на хрупких женских плечах, про красоту, которую вы творите и несете в массы. Все это действительно так! Ваша продукция успешно реализуется не только в нашей области, но и в обеих столицах, за рубежом.

Приехать в Аткарск, знаменитый на весь мир своими розами, со своими букетами, наверное, было бы неправильно. Но в праздник принято дарить подарки и, чтобы вам этот день запомнился, я привез каждой из вас, милые дамы, по «Волге». Во время перерыва вам выдадут ключи. Будьте счастливы и не нарушайте скоростной режим! С праздником! — поздравил женщин Андрей Воробьев.

Поле этого каждая швея, а их на предприятии работает около 200, смогла попробовать знаменитое саратовское пирожное «Волга».