Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Балашов. Народный избранник осмотрел реконструированную активистами «Молодой Гвардии» ледовую площадку. Она находится в микрорайоне Военный городок. Здесь проживают более 6,5 тысячи человек, но своей ледовой коробки до последнего времени не было.

— Ко мне обратились ребята из местного отделения «Молодой Гвардии», которые выиграли федеральный грант на реконструкцию спортивного объекта. Ознакомившись с идеей, решил поддержать проект молодогвардейцев.

Партия «Единая Россия» всегда выступает за развитие молодежного спорта. Площадки для занятия физкультурой очень важны, поскольку именно здесь свои первые шаги в спорте делают будущие чемпионы. Убежден, что такие объекты должны быть не только в центре города, но и на отдаленных территориях. Площадки будут востребованы не только зимой, но и в теплое время года – там можно проводить массовые мероприятия, заниматься футболом и другими командными видами спорта, — прокомментировал Воробьев.