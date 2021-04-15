В Саратов вернулся танцевальный коллектив «Вдохновение». Ранее танцоры обращались за помощью к депутату областной думы Андрею Воробьеву («Единая Россия»): просили помочь с организацией поездки команды на международный конкурс «Танцемания», проводимый в рамках Всемирного Конгресса CID UNESCO. Участники вернулись с наградой.

Сейчас в группе занимаются 12 инвалидов, в том числе 9 колясочников, и 15 человек без ограничений в здоровье.

— Отрадно, что в Саратове большое внимание уделяется вопросам реабилитации людей с ограниченными возможностями. Неоднократно отмечал важность создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями, — прокомментировал Воробьев.