Вчера в Красноармейске в рамках рабочей поездки депутата областной думы от фракции «Единая Россия» Андрея Воробьева прошли встречи с местными жителями.

Сначала парламентарий побывал на швейной фабрике «Евразия». Сотрудницы предприятия откровенно рассказали депутату о наболевшем. Большинство жалоб коснулось плохого состояния улицы Московской.

— В районе моста есть овраг. Весной-осенью и в сезон дождей там грязи по колено. Дети возвращаются оттуда все грязные! А еще неподалеку стоит покосившийся столб, который вот-вот кому-нибудь на голову упадет, — рассказала одна из работниц.

Другая швея возмутилась, что до сих пор в школе № 8 с родителей собирают деньги на различные нужды, вплоть до мела, бытовой химии и туалетной бумаги. По словам ее коллег, аналогичное происходит почти еще и во всех детских садах райцентра.

— Те вещи, о которых вы говорите, должны прекратиться с этого года. А если не прекращаются, то будем разбираться вместе с главой города, — возмутился парламентарий.

Воробьев отметил, что с этого года детсадам и школам на текущие нужды — уборка, канцелярские принадлежности, бытовая химия, выделяют дополнительное финансирование в размере две тысяч рублей на каждого ученика. Это была инициатива председателя госдумы Вячеслава Володина.

Следующая встреча прошла в Доме культуры Красноармейска. Андрей Воробьев рассказал жителям о приоритетах работы в этом году — ремонт дорог и тротуаров, постановка на баланс района и обновление бесхозных детских и спортивных площадок во дворах.

— Моя задача — как можно больше объектов от Красноармейска включить во все программы развития, чтобы результат мы увидели уже в этом году и продолжили планомерное благоустройство в дальнейшем.

Напомню, на баланс области передадут максимально загруженные дороги райцентров. Это позволит использовать средства местных бюджетов на ремонт внутренних дорог. Кроме того, Правительство РФ выделило Саратовской области миллиард рублей на ремонт дорог и тротуаров, 400 миллионов из них пойдут в районы, — отметил депутат.

Руководитель районной стоматологической поликлиники рассказал о льготной программе для ветеранов труда. По ней можно вылечить зубы и поставить протезы с большими скидками определенной категории пенсионеров.

— Нужны большие деньги, чтобы починить зубы — не всякой пенсии хватит. Было бы справедливо внести изменения в данную программу, чтобы она была не только для ветеранов труда, но и для всех пенсионеров, — попросил пожилой мужчина.

Одна из жительниц пожаловалась на протекающую в доме крышу: «Сейчас дожди, представляете, что у нас там происходит?!»

Воробьев пообещал связаться по этому вопросу с министром строительства и ЖКХ области Павлом Мигачевым.

Помощница депутата записала все предложения и вопросы граждан, а парламентарий пообещал в следующий раз встретиться с местными жителями уже с конкретными результатами.

— Я здесь, чтобы принести вам пользу, — сказал депутат Воробьев и поблагодарил за встречу.

Зал проводил народного избранника аплодисментами.