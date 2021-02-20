Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев встретился с советом ветеранов Заводского района. Парламентарий поздравил членов совета с наступающим Днём защитника Отечества.

— Каждый из них защищал страну: кто-то рисковал жизнью на фронте, кто-то оставлял последние силы на заводе, кто-то охранял правопорядок на улицах городов, — отметил народный избранник.

Воробьев также принял участие в торжественном мероприятия к празднику, которое организовали в городском центре народного творчества. Депутат вручил отличившимся горожанам почетные грамоты.