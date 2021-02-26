Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев принял участие в заседании актива Балашовского района. Участники обсудили итоги работы в 2020 году, наметили планы на текущий год.

— Минувший год был сложен для экономики и бизнеса. Но даже в таких условиях многие предприятия сумели достичь хороший результатов. В итоге индекс промышленного производства в Балашовском районе на девять процентов превысил областной и достиг 112,2 процента. Местные предприятия сумели быстро адаптироваться к новым условиям, в Балашове открылись производства по пошиву защитных костюмов, масок, бахил. И столь нужную продукцию поставляли не только в наш регион, но и за его пределы.

Даже в непростых условиях объем инвестиций в основной капитал вырос – на 12 процентов. В производство бизнес вложил около 2,8 миллиарда рублей. Тут следует отметить, что Балашовский район – в пятерке территорий Саратовской области по инвестиционной привлекательности.

Как и везде, в 2020 году особые сложности испытывал малый и средний бизнес. На территории района количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на шесть процентов — это неутешительный показатель. Напомню, для поддержки предпринимательства на областном и федеральном уровнях были разработаны пакеты мер поддержки.

При поддержке председателя госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области ускорилась программа по обеспечению жильем детей сирот. В прошлом году в Балашове 57 сирот получили ключи от своих квартир, — рассказал Воробьев. Парламентарий также поблагодарил тружеников Балашовского района за вклад в развитие малой Родины.