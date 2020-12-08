Депутат областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев проинспектировал две школы Заводского района Саратова. Парламентарий проверил, как организовано питание учеников.

— Готовить еду для учеников по возможности необходимо непосредственно в школах. Об этом неоднократно заявлял секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков. Такой подход позволяет проконтролировать, чтобы дети получали качественные блюда, и не ставит главной целью прибыль предпринимателей, — заявил народный избранник.

Одна из школ находится в поселке Увек, она была построена около 40 лет назад. За это время требования к пищеблокам изменились, поэтому организовать качественную готовку блюд на территории школы сегодня невозможно: площади пищеблока недостаточно.

Другая школа находится в поселке Авиатор. Она была построена по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и соответствует всем современным требованиям, пояснил Воробьев. Здесь еду готовят прямо внутри школы – предприниматели арендуют оборудование и готовят все блюда – даже пекут хлеб. Качество контролируют руководство школы и родители.

-Дети – приоритет в нашей работе. Поэтому в школах должно быть организовано качественное питание, — заключил народный избранник.