Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») провел очередной прием граждан в дистанционном формате. Обратиться за помощью можно было в местное отделение «Единой России» в Энгельсском районе по телефону 8 (8453) 54-46-61.

В партию обратилась пенсионерка с улицы Маяковского. Горожанка пожаловалась на управляющую компанию, которая не убирает двор: территория завалена ветками и мусором. Парламентарий поручил специалистам связаться с организацией и добиться, чтобы та исполнила свои обязательства.

Кроме того, местные жители жаловались на проблемы с вывозом мусора. По заданию Воробьева помощники разберутся в ситуации и свяжутся с компанией, которая занимается вывозом отходов.

Также в приемную позвонила пожилая жительница многоквартирного дома. Пенсионерка попросила помочь в оформлении льгот на жилищно-коммунальные услуги. Женщину проконсультировали юристы, ей помогут оформить все документы, чтобы получить льготу, пообещал депутат.