Вчера, 1 сентября, депутат областной думы Андрей Воробьев посетил среднюю общеобразовательную школу имени Е.В. Серещенко в Романовке. Это учебное учреждение — крупнейшее в районе.

Депутат проверил организацию учебного процесса: на входе детям замеряли температуру и дезинфицировали руки, под наблюдением медика.

Затем парламентарий осмотрел учебные классы. В каждом кабинете были установлены ультрафиолетовые лампы, помещения регулярно проветриваются.

Далее сотрудники школы показали Воробьеву обустройство столовой.

— У нас есть шесть больших перемен, во время которых детишки будут ходить обедать. У каждого класса есть определенный график питания. С завтрашнего дня штатные повара школы начнут подавать горячие обеды, – рассказала руководитель учреждения Светлана Семенова.

Она отметила, что школьники будут учиться в две смены, классы будут запускать с перерывом в 10-15 минут.