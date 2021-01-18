Депутат областной думы, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в Заводском районе Саратова Андрей Воробьев проверил работы по очистке дорог и тротуаров от снега. Парламентарий совместно с первым заместителем главы администрации района Владимиром Чирсковым проехали по ряду адресов, где, по словам заводчан, требовалась расчистка.

Народный избранник напомнил, что в первую очередь должны быть очищены основные магистрали города и тротуары у социальных учреждений.

— По итогам поездки могу сказать, что большинство дорог расчищены, хотя замечания все равно остаются. Горожан прошу с пониманием отнестись к ситуации – на город обрушилась полумесячная норма снега. По возможности прошу не оставлять надолго машины на магистральных дорогах, — сказал Воробьев.

Он пообещал, что подобные проверки будут проходить постоянно. Обо всех проблемных участках депутат попросил сообщать в районное отделение партии и в соцсетях.