Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев стал участником федерального проекта «Елка желаний». Парламентарий поздравил с наступающим Новым годом многодетную семью. Дети попросили набор Lego, железную дорогу и куклу. Накануне праздника их мечты были исполнены.

Кроме того, в рамках всероссийской акции «С Новым годом, ветераны!» Воробьев приехал к ветерану Великой Отечественной войны Альберту Петренко. Парламентарий вручил пенсионерку подарок и поздравил с Новым годом.