Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») в энгельсском отделении партии «Единая Россия» встретился с семьями, в которых воспитываются дети с целиакией. Это неизлечимая болезнь, при которой человек не может есть продукты с глютеном. В преддверии Нового года парламентарий вручил юным жителям региона праздничные подарки.

Напомним, в ноябре в Саратовской области был принят закон, согласно которому семьи с детьми, больными целиакией, будут получать из бюджета по тысяче рублей в месяц. Авторами закона стали депутаты от «Единой России» Ольга Болякина и Иван Дзюбан.