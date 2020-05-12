Четвёртая партия продуктовых наборов была доставлена нуждающимся жителям Энгельсского района. Заявки и обращения от граждан поступили к депутату Саратовской областной Думы Андрею Воробьёву (фракция Единая Россия) через социальные сети. С просьбой об оказании помощи в период пандемии обратились многодетные, малообеспеченные семьи и люди оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Парламентарий оперативно отреагировал и доставил гуманитарную помощь по нескольким адресам. Визиты проходили с соблюдением всех мер предосторожности. Напомним, в состав наборов входят продовольственные товары первой необходимости.

— Продолжаем оказывать поддержку нуждающимся гражданам. Ежедневно принимаем заявки от людей. После чего закупаем продукты, медицинские маски, перчатки, какие либо товары или лекарства по запросу. Во время режима самоизоляции всем необходимо оставаться дома для собственной безопасности и сбережения здоровья близких и окружающих, — сказал облдеп.

Стоит отметить, что Андрей Воробьев активно подключился к благотворительной акции не словом, а делом.

Всего за время режима самоизоляции депутату удалось оказать социальную поддержку по 30 адресам. Тем самым парламентарий показывает пример работы в этот трудный для всех период.