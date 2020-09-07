Совет Александровского муниципального образования Саратовского района в пятницу, 4 сентября, принял решение провести публичные слушания по вопросу согласия на преобразование Александровского МО путем объединения с муниципальным образованием «Город Саратов».

Проектом решения вышеназванный совет предлагает выразить согласие на вхождение в состав муниципального образования «Город Саратов», а администрации областного центра внести соответствующее предложение на рассмотрение депутатам городской Думы.

Публичные слушания для жителей Александровского муниципального образования пройдут 19 и 20 сентября в четырех населенных пунктах. Для организации мероприятия создана комиссия, которую возглавил Дмитрий Ночевный, ранее выступавший против подобного присоединения.

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